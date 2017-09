Eine Sandsteinstatue aus dem Naumburger Dom eröffnet die Spielzeit am Theater Naumburg: Uta von Ballenstedt, die wohl berühmteste der Stifterfiguren im Westchor des Doms. Sie lebte im 11. Jahrhundert, war die kinderlose Ehefrau von Markgraf Ekkehard II. von Meißen und galt als schönste Frau des Mittelalters. Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus wurde sie glorifiziert und zur Ikone deutscher Kultur verklärt, in der DDR avancierte sie zum Vorbild realistisch-sozialistischer Plastik und der Disney-Klassiker "Schneewittchen" nahm sie zur Vorlage für die böse Königin. Jetzt wird Uta zum Theaterstar: Im Stück "Ich, Uta".

In der alten Turbinenhalle im Stadtzentrum von Naumburg spielt das Stück, in dem vier mittelalterliche Sandsteinfiguren aus dem Naumburger Dom zum Leben erweckt und in die Gegenwart geholt werden: Uta von Ballenstedt, ihr Mann, der Markgraf Ekkehard, sein Bruder Hermann und dessen Frau Reglindis. Im Mittelpunkt steht die schöne und geheimnisvolle Uta, bis heute wird sie verehrt und bewundert. Doch was steckt hinter dieser Fassade? Wer ist Uta wirklich? Was denkt sie über sich? Darum geht es im Stück, so Intendant und Regisseur Stefan Neugebauer: