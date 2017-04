In Stockholm wird am Dienstag der diesjährige Gewinner des Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preises für Kinder- und Jugendliteratur gekürt.

Der "Astrid Lindgren Memorial Award" zur Erinnerung an die schwedische Schriftstellerin gilt als größter Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Die Auszeichnung richtet sich an Autoren, Illustratoren, Geschichtenerzähler und an Menschen und Organisationen, die sich der Leseförderung verschrieben haben.

In diesem Jahr sind 226 Kandidaten aus 60 Ländern nominiert. Mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 522.000 Euro) ist die Ehrung die höchstdotierte ihrer Art auf der Welt. Im vergangenen Jahr hatte die amerikanisch-britische Jugendbuchautorin Meg Rosoff die Auszeichnung bekommen.

Prominente Namen auf der Nominierungsliste

Für Deutschland stehen zehn zum Teil sehr prominente Namen auf der Nominierungsliste: Rotraut Susanne Berner, Wolf Erlbruch, Mirjam Pressler, Aljoscha Blau, Nadia Budde, Jutta Richter, Eva Muggenthaler, außerdem sind das europäische Netzwerk EURead (Task Force for Literacy and Reading Promotion) unter der Leitung der Stiftung Lesen, die Internationale Jugendbibliothek und die Labor Ateliergemeinschaft nominiert.

Rotraut Susanne Berners Wimmelbücher sind ihre bekanntesten Werke und legendär. Von Band zu Band begleiten kleine Betrachter über 80 Figuren in den bunten Suchbüchern, manchmal über Jahre hinweg.

Zahlreiche Klassiker hat Wolf Erlbruch illustriert. Dazu zählt auch das beliebte Buch "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat". 1995 hat die Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler für ihr vielgelesenes Buch "Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen" den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten, 2010 bekam sie ihn fürs Gesamtwerk. Als Übersetzerin lieferte sie die weltweit gültige und verbindliche Fassung des Tagebuchs der Anne Frank.

Neue Bedeutungsebenen durch Illustration

Jutta Richter ist unter anderem bekannt durch ihre Bücher "Der Tag, als ich lernte, die Spinnen zu zähmen" und "Ich bin hier bloß der Hund". Illustrator Aljoscha Blau hat ebenfalls bereits zahlreiche Preise abgeräumt. Er hat unter anderem das Dschungelbuch illustriert, Baron Münchhausen und verschiedene Märchenbücher. Nadia Budde amüsiert mit ganz eigenem Witz in Wort und Bild. Zu ihren Werken zählen "Trauriger Tiger toastet Tomaten" oder "Auf keinen Fall will ich ins All".

Mit ihren Illustrationen, so die Kritiker, liefert Eva Muggenthaler noch einmal eine neue, eigene Bedeutungsebene der Texte. Ihre Bücher wurden ebenfalls mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielten "Der Schäfer Paul" 1997 sowie "Der schwarze und der weiße Bär" 2008 eine Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Auch Organisationen nominiert

Zu dem Netzwerk EURead gehören neun europäische Organisationen, die darum kämpfen, die Lese- und Schreibkompetenz in Europa zu verbessern – unabhängig von materiellen, kulturellen oder sozialen Voraussetzungen des Einzelnen.

Die größte Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur ist – weltweit – die in München ansässige Internationale Jugendbibliothek. Hier wird sich der Förderung des internationalen Kulturaustausches und der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen besonders gewidmet.

Vielbeachtet sind die "Kinderkünstlerkritzelbücher" der Labor Ateliergemeinschaft. Acht freiberufliche Illustratoren, Illustratorinnen, Grafikdesignerinnen, Grafikdesigner, Autorinnen und Autoren haben sich in Frankfurt am Main dazu zusammengetan. Ihre Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist überschrieben mit: "Nur für Kinder und alle anderen".