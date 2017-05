Internationale Filmfestspiele Cannes: Wer bekommt die Goldene Palme?

18 weitere Filme sind für die Goldene Palme nominiert. Mit dabei sind unter anderem "Happy End" vom österreichischen Regisseur Michael Haneke über eine bürgerliche Familie, die während der Flüchtlingskrise in Calais lebt und der Film "You were never really here", in dem die schottische Regisseurin Lynne Ramsay von einem Kriegsveteranen erzählt, der ein Mädchen aus einem Kinderhändlerring befreien will. In der Hauptrolle ist der US-Amerikaner Joaquin Phoenix, bekannt aus "Walk the Line", zu sehen.