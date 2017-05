Die junge Schweizerin Hazel Brugger ist für ihren schwarzen Humor bekannt und hat eine geradezu raketenartige Karriere hingelegt. Dabei nimmt sie so ziemlich jeden Preis mit, den man gewinnen kann - ob als Poetry-Slammerin, Moderatorin oder Kabarettistin. Sogar als Nachwuchsjournalistin wurde sie schon ausgezeichnet. Wenn ihre spitze Zunge nicht gerade in der "heute-Show", in "Die Anstalt" oder bei "Nuhr im Ersten" zu Wort kommt, ist sie bei Bruggers Programm "Hazel Brugger passiert" zu hören. Damit tourt sie gerade durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit ihren Auftritten habe sich Brugger "unverzichtbar" in der Kabarettszene gemacht, begründet die Jury.