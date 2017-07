Am Donnerstag wird am Theater der Altmark in Stendal der Theaterpreis des Bundes vergeben. Unter den acht Preisträgern sind auch drei Theater aus Mitteldeutschland. Wir haben mit MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky über diese Ehrung gesprochen.

MDR KULTUR: Mitten im Nirgendwo wird der Preis vergeben statt beispielsweise in der Bundeshauptstadt, nämlich in Stendal – warum dort?

Theaterredakteur Stefan Petraschewsky: Stendal hatte vor zwei Jahren einen der Preise gewonnen und damit verbunden 80.000 €. Und zwar für ein besonderes Konzept, nämlich eine damals neu gegründete Bürgerbühne am Haus, die quasi das Theater in die Stadt hineinbringt, indem sie mit Amateuren und verschiedenen sozialen Gruppen arbeitet – sogenannte "Andersbegabte" beispielsweise, oder auch mit Geflüchteten.

Dazu greift man Stadtgeschichte auf – in Stendal gibt es eine Rolandsfigur vor dem Rathaus, dazu hat die Bürgerbühne ein Stück geschrieben mit dem Titel: "Ritter Roland". Diese Open-Air-Inszenierung ist auch noch zu sehen am 8. Und 11. Juli und wurde durch das Preisgeld des Theaterpreises möglich.

Stendal also einer der Preisträger des erstmals vergebenen Theaterpreises im Jahr 2015. Und jetzt die zweite Preisrunde und Vergabe am Theater in Stendal – das scheint also keine Eintagsfliege zu sein?

Nein. Ursprünglich war der Preis als Ermutigung gedacht. Die Preisgelder, insgesamt etwa 1 Millionen €, die muss der Bundestag bewilligen und hat das dann ein zweites Mal getan – deswegen wurde diese 2. Runde möglich, und es sieht ganz so aus, als ob dieser Preis jetzt alle 2 Jahre vergeben werden kann.

Der Preis richtet sich an kleine und mittlere Theater. Der Bund möchte damit diejenigen Theater würdigen, die "in ihren Produktionen oder strukturellen Entscheidungen einen künstlerischen Anspruch verteidigen, der überregionale Beachtung verdient". Es ist also – wenn man so will – ein Preis für die innovative Theaterkunst.

Und das ist heutzutage eben nicht: Vorhang auf, Vorhang zu – und alles, was dazwischen passiert, das ist Theater – nein, hier geht es um ein anderes Theater, um ein Theater, das mit seinen spielerischen Mitteln die Menschen zu einem neuen Miteinander bringt. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, hat es zur Eröffnung des Berliner Theatertreffens noch viel schöner ausgedrückt:

Wo eine lautstark pöbelnde Minderheit die schweigende Mehrheit mit ihrer Fremdenfeindlichkeit beschämt, wo zwischen verhärteten Fronten Sprachlosigkeit herrscht, können Theater als Stätten öffentlicher Verhandlung von Konflikten und gesellschaftlicher Selbstreflexion zur Verständigung beitragen und demokratischen Werten jenseits argumentativer Auseinandersetzung Gehör verschaffen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters

Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, wird am Theater in Stendal die Preise vergeben. Welche Theater dürfen sich denn über die Würdigung freuen?

Es sind insgesamt acht kleine und mittlere Theater, die diesmal ausgezeichnet werden und drei davon aus Mitteldeutschland – nämlich das Theater in Altenburg-Gera, das Theater Junge Generation in Dresden und das Theater in Naumburg.

Dieses Naumburger Theater ist übrigens das kleinste Stadttheater in Deutschland und war ursprünglich ein Puppentheater, aber seit rund zehn Jahren versucht man sich auch schauspielmäßig aufzustellen. Es gibt z. B. einen "Faust" von Goethe, bei dem die Rollen von nur 4 Schauspielern gespielt werden. Auch in Naumburg wirkt das Theater in die Stadt: Es gibt "Theaterspaziergänge", die die Geschichte der Stadt vorstellen – aktuell einen Spaziergang, der sich mit dem Philosophen Nietzsche auseinandersetzt, der zeitweilig ja in Naumburg gelebt hatte.

Das also zum kleinsten Theater mit Ausstrahlung in die Stadt – das dürfte die Preiswürdigkeit hier ausmachen – wie sieht das in Altenburg-Gera und beim Theater Junge Generation in Dresden aus – das Kinder- und Jugendtheater war ja im Frühjahr erst in das neue Kulturkraftwerk in Dresden gezogen?

Beim Theater der Jungen Generation Dresden heißt es in der Jurybegründung ganz zu Beginn, es sei ein Theater, dass sich einer klassischen Definition widersetze – und dann werden ein paar Programmschwerpunkt aufgezählt wie: "Demokratieforschung" oder "Theater und digitale Medien". Das klingt für mich etwas verwaschen und wenig konkret. "Ein Theater, das sich einer klassischen Definition widersetzt" – das ist nun wirklich Standard an den Kinder- und Jugendtheatern seit Jahrzehnten, aber vielleicht wollte die Jury hier einfach ein Kinder- und Jugendtheater würdigen.

Das Theater in Altenburg und Gera wird vor allem für ein Schauspielensemble ausgezeichnet, das sich als festes Ensemble multinational zusammensetzt.

Ich erinnere mich an die Inszenierung "Der Hauptmann von Köpenick", in der ein Schauspieler aus Afrika den Hauptmann spielt – plötzlich bekam die Heimatfrage bei diesem Berlin-Klassiker eine neue Dimension – das war also ziemlich großartig.

Übrigens bekommen alle drei Theater je 115.000 € Preisgeld. Das ist also mehr als symbolisch und kann richtig helfen bei einem künftigen Projekt, für das das Geld ausgegeben werden muss.

Bleibt die Frage, warum der Bund hier die Kultur finanziert, obwohl das eigentlich Ländersache ist? Müssen die sich nicht auf den Schlips getreten fühlen?

Nein. Denn von der Gesamtfinanzierung der Theater in einem Bundesland ist das dann doch wieder ein einziger Tropfen auf den heißen Stein.

Ich denke, der Bund will hier auch ein Zeichen setzen für die Kunst und für ein anderes Theater. Über Theater wird ja oft nur noch diskutiert, weil man angeblich sparen muss und die Parameter für Erfolg sind dann oft nur noch die Auslastungszahlen.