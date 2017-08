Die teils in der Lost Art-Datenbank der Kulturgutverluste als vermisst verzeichneten Bilder waren im vergangenen Jahr in Auktionshäusern in London und New York wieder aufgetaucht und identifiziert worden. Sie waren Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelagert und danach verschwunden. Mit den Einlieferern gebe es gütliche Einigungen, sagte Galeriedirektor Stephan Koja.

August Querfurt, Reiterrast vor einer Hütte in Ruinen

Öl auf Kupfer, 32 x 42,5 cm Bildrechte: SKD, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Das Gemälde "Reiterrast vor einer Hütte in Ruinen" des Genre- und Schlachtenmalers August Querfurt (1696-1761) gelangte 1741 in die Galerie. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Bestände der Dresdner Kunstsammlungen in verschiedene Bergungsorte außerhalb Dresdens gebracht, darunter auch Querfurts "Reiterrast", das vermutlich bis zum Kriegsende auf Schloss Weesenstein verblieb. Es wurde in einem Auktionshaus in Amsterdam identifiziert. Ferner erhält die Dresdner Sammlung das "Bildnis eines Mannes" des italienischen Porträtmalers Giulio Campi ( 1507-1572 ) zurück sowie Jan Griffiers (1645-1718 ) "Flusslandschaft mit Burgruine".