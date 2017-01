Der Schriftsteller Guntram Vesper (75) wird mit dem 1. Erich-Loest-Preis ausgezeichnet. Damit werde sein Roman "Frohburg" gewürdigt, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Dienstag mit. Frohburg ist eine Kleinstadt südlich von Leipzig, in der Vesper geboren wurde.

Für das mehr als 1000-seitige Werk hatte der in Göttingen lebende Autor 2016 bereits den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten. In der Begründung der Loest-Preis-Jury hieß es: