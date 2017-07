Wegen eines Vaterschaftsstreits sind die sterblichen Überreste des spanischen Künstlers Salvador Dalí exhumiert worden. Nach Behördenangaben wurden die Arbeiten an seinem Grab im "Theater-Museum Dalí" in Figueres in der Nacht zum Freitag abgeschlossen. Die Gala-Salvador-Dalí-Stiftung teilte mit, es seien unter anderem Haare sowie Proben von Nägeln und Knochen des einbalsamierten Leichnams entnommen worden. Die Bürgermeisterin des Ortes, Marte Felip, erklärte am Morgen vor Journalisten, Dalís Körper sei gut konserviert.