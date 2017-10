Mehr als 4.800 Menschen haben das Heinrich Schütz Musikfest in Mitteldeutschland besucht. Das entspreche einer Gesamtauslastung von 89 Prozent und sei eine "durchweg positive Besucherresonanz", teilten die Veranstalter in Leipzig mit.

Mit dem Abschlusskonzert "Sacred Bridges" war das zehntägige Festival am Sonntag in der St. Marienkirche in Weißenfels zu Ende gegangen. Ein Finale, mit dem die Veranstalter im Jahr des 500. Reformationsjubiläums die Hand hin zu anderen großen Weltreligionen weit ausstrecken wollten. In dem Konzert erklangen jüdische, christliche und muslimische Psalmvertonungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, präsentiert wurden sie zum Beispiel von den wirbelnden Mevlevi-Derwischen und vom Leipziger Synagogalchor.

Das Geburtshaus des Komponisten Heinrich Schütz in Bad Köstritz Bildrechte: dpa

In diesem Jahr stand das Festival unter dem Motto "Aus Liebe zur Wahrheit". Die Konzertreihe wollte damit an Martin Luther (1483-1546) erinnern und sich musikalisch mit der Reformation und den folgenden Ereignissen des 17. Jahrhunderts auseinandersetzen. Laut Veranstalter sollte so der passende "Soundtrack" zu dieser Epoche geliefert werden. Auf dem Programm standen insgesamt 37 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Ausstellungen und Führungen.



Das Heinrich Schütz Musikfest gilt deutschlandweit als das bedeutendste Festival zur Musik des 17. Jahrhunderts. Es findet jährlich an den wichtigsten Lebensstationen des Barockkomponisten Heinrich Schütz (1585-1672) statt - in Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz, Gera und Dresden. Hauptveranstalter ist der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e. V..