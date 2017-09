Seit Freitagabend besetzen rund 100 Personen das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz. Sie hängten ein Transparent vor das Theater, auf dem steht: "Doch Kunst", die Türen des Gebäudes versperrten sie mit Ketten und Schlössern. Dahinter steckt die Aktivistengruppe "Staub zu Glitzer" - sie hatte ihre Aktion zuvor in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter angekündigt. Die Aktion solle drei Monate andauern.

Bis tief in die Nacht gab es am Freitag Gespräche zwischen den Aktivisten, der Kulturverwaltung und dem Team der Volksbühne. Das sagte der Sprecher des Theaters Johannes Ehmann der Deutschen Presse-Agentur. Auch Intendant Chris Dercon und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) waren dabei. Auch am Samstag gingen die Gespräche weiter. Die Kassen im Theater blieben vorerst geschlossen, erklärte das Volksbühnen-Team. Wie es weitergeht, ist bislang unklar. Dercon sagte am Samtagnachmittag: "Sollte die Besetzung am Montag noch andauern, sind wir gezwungen, den Probenbetrieb an der Volksbühne einzustellen".