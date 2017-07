Nein, das würde ich nicht so unterstreichen, denn Wandern ist natürlich erstmal etwas, das für alle zugänglich ist. Und bei 69 Prozent der Bevölkerung werden nicht nur die betuchteren Leute unterwegs sein.



Aber es ist so, dass sich jeder das raussuchen kann, was er gerne als Erlebnis wahrnehmen möchte. Und das ist insbesondere im Rahmen der Unterkünfte spürbar. Dass sich früher vielleicht nicht unbedingt ein Vier- oder Fünfsternehaus auf den Wanderer als potentielles Gasthaus beworben hat. Das waren mehr die klassischen, familienbetriebenen Häuser.



Und so findet man einfach in allen Preiskategorien mittlerweile Angebote für Wanderer - und das finde ich auch gut so.