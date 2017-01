Bildungs-Debatte Was ist das Abitur noch wert?

Fast die Hälfte eines Schülerjahrgangs macht inzwischen das Abitur. Noch in den 1960er Jahren war es mit zehn Prozent gerade mal ein Bruchteil davon. Damals galt das Abitur noch als privilegierter Abschluss, der Kindern aus Familien mit gutbürgerlichem Hintergrund vorbehalten war, sagt der Jugendforscher Professor Klaus Hurrelmann. Er arbeitete jahrelang an den Shell-Jugendstudien an der Universität Bielefeld, inzwischen ist er Professor of Public Health and Education in Berlin.