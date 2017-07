Was verbinden wir mit der britischen Kultur? Wir sprechen mit dem Autor des Buches "Die spinnen, die Briten" Johann Günther König, der selbst lang in Großbritannien gelebt hat, über Brexit, Royals, Essen und das Wetter. Aber es gibt noch mehr: Die Welt des "Britisch Cinema", die die sozialen Umwälzungen zum Thema macht. Oder die britische Band "Broadcast and The Focus Group", die den Sound ihrer Kindheit vor dem Fernseher zu Songs werden lässt. Und auch das legendäre fettige Fastfood "Fish & Chips" erlangt ein Comeback – und zwar in gehobenen Londoner Restaurants.