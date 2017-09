Pedro Lucas ist ein klassisch ausgebildeter Gitarrrist, der seit ein paar Jahren portugiesische Folkmusik entdeckt hat. Lucas und Carlos Medeiros schaffen gemeinsam einen rauen, intimen neuen Klang für die alten Melodien voller Melancholie und Tiefe.

Carlos Medeiros (l) und Pedro Lucas Bildrechte: Nuno Carvalho Sanft sind die Lieder von Carlos Medeiros, aber sie hallen nach, wie "ein gewaltiges Hoch von den Azoren" - so formulierten es die Festivalmacher in Rudolstadt. Der nur halb so alte Pedro Lucas kontrapunktiert die Lebensweisheit des erfahrenden Sängers mit jugendlicher Unbeschwertheit, aber auch mit wahlweise elegantem oder antreibendem Fingerpicking auf seiner Gitarre. Bass und Keyboards sorgen für jazzige Elemente in einem Liedrepertoire, das Geschichten von Seefahrern und Walfängern mit mal melancholischen, mal satirischen Beobachtungen der heutigen Gesellschaft auf den Azoren und im fernen Portugal mixt. Dabei entsteht ein sehr intimer, fast geheimnisvoller Klang, der sephardische Melodien genauso integriert wie das Lied vom unglücklichen, jungen Matrosen, dem Marinheiro, der auf dem Schiff so leidet, dass er sich nach seiner Mutter sehnt.

Laufzeit im Webchannel: Pedro Lucas & Carlos Medeiros – 60'01

Nur selten gelingt es einer multinational besetzen Band, so einen homogenen und intimen Klang zu schaffen wie dem in Argentinien beheimateten Quartett Perotá Chingó. Uruguay und Brasilien sind die Herkunftsländer der beiden Männer dieses charmanten Quartetts um die argentinischen Sängerinnen Dolores Aguirre und Julia Ortiz.

Perotá Chingó Bildrechte: Jörg M. Unger Immer wieder spielen die Musiker in Buenos Aires auf Festivals für nachhaltige Entwicklung in der argentinischen Gesellschaft. Nach Alternativen suchen sie auch in ihrer Bühnenshow, die Instrumente, Lieder, Rhythmen aus ganz Südamerika zusammenbringt. Es geht in ihren Konzerten um Utopien und Solidarität, um Mitgefühl und um gegenseitigen Respekt. Damit standen sie auch auf einer Bühne in Mitteldeutschland, erstmals 2015 beim Festival in Rudolstadt, im Landestheater Thüringen.

Maracatu, Samba und Tango

Dolores Aguirre von Perotá Chingó Bildrechte: Jörg M. Unger Schon zum Konzertbeginn zogen Dolores Aguirre und Julia Ortiz mit Gesang auf die Bühne. Die Zuhörer konnten bei ihrem Konzert mit ihren originalen Liedern musikalisch quer durch Süd- und Mittelamerika reisen. Sie streiften dabei die Anden, das Hochland von Peru, Mexiko und auch Venezuela. Das Quartett nahm das begeisterte Publikum auch mit nach Puerto Rico, Bolivien und Brasilien. Maracatu- und Sambarhythmen wechselten sich ab mit melancholischem eigenen Liedern oder dem poetischen Stück "Tonada de luna llena" aus Venezuela aus der Feder von Simon Diaz über die besondere Kraft der Vollmondnächte. Perotá Chingó spielen dabei auch eine Charango, das kleine Zupfinstrument aus der südamerikanischen Andenregion, das früher aus dem getrockneten Panzer eines Gürteltieres gebaut wurde, heute wird der Resonanzkörper überwiegend aus Holz hergestellt.

Laufzeit im Webchannel: Perotá Chingó – 60'41

Neuvorstellungen und Konzerttipps mit Grit Friedrich

Dobranotch Bildrechte: Misha Burlatsky Es gibt das Solodebüt von Moh! Kouyaté und ein Tributealbum für Lead Belly von Dan Zanes and friends aus New York. Die besondere Scheibe "Makhorka" kommt von Dobranotch, diese Männerbande kann so musizieren, dass es sofort in die Beine fährt. Außerdem ein Portrait des serbischen Tastenkünstlers Dejan Jovanovic, der auch bei "Akkordeon Akut" in Halle spielte.



Die Seele Griechenlands versteht vielleicht etwas besser, der einmal dort bei einer Hochzeit oder einem Namenstag eingeladen war. Fast immer gibt es Livemusik, oft nur von Laute und Klarinette, aber immer mit Gesang. Solche Lieder und Tänze sammeln seit Jahrzehnten die Sängerin Kristi Stassinopoulou und ihr musikalischer Partner Stathis Kalyviotis, die in der Sendung Folk und Welt auch im Gespräch sind.