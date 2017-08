Rhiannon Giddens ist immer noch eine Entdeckung. Die US-Amerikanerin mischt Countrysongs mit R&B, Gospel-Klassikern und spielt auch appallachische Musik. Erst 2015 erschien ihr Solodebüt "Tomorrow is my turn – eine Sammlung ihrer Lieblingssongs, darunter "Black is the color", bekannt von einer anderen großen schwarzen Stimme Amerikas, Nina Simone. Giddens kommt eigentlich von der klassischen Musik, sie hat Operngesang studiert. Und war 10 Jahre die Frontfrau der Old-Time-Music-Band Carolina Chocolate Drops. Die bekamen 2011 einen Grammy für das beste traditionelle Folkalbum des Jahres. "Genuine Negro Jig" erreichte Platz 1 bei den Bluegrass.

Live klingt Rhiannon Giddens besonders intensiv. Bildrechte: IMAGO

Hubby J. Jenkins am Banjo war in Rudolstadt dabei, genau wie der geniale Cellist Malcom Parson und drei weitere Musiker an Bass, Percussion und Schlagzeug. Beim Konzert im Heinepark, zu Temperaturen wie in den Südstaaten Amerika, gab es auch Lieder der Countrylegende Dolly Parton. Doch den ersten Song hat Rhiannon Giddens zu einem Bob Dylan Text geschrieben. "Spanish Mary" kam schon vor drei Jahren auf dem von T-Bone Burnett produzierten Album "The New Basement Tapes" heraus. Live klingt Rhiannon Giddens um einiges intensiver. Neben Liedern von Country-Legenden wie Patsy Cline sang Giddens in Rudolstadt auch Liebeslieder aus den Appallachen und eigene Songs, wie "Come, love come".



Am 4. Juli 2015, dem Nationalfeiertag der USA, nur einen Tag nach dem Rudolstadt Konzert, hat Rhiannon Ghiddens auf Facebook geschrieben, dass ihr nicht nach Flaggen schwenken zumute sei. Gewalt würde den Alltag Amerikas vergiften.