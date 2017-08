Der neue Direktor des Leipziger Museums für bildende Künste, Alfred Weidinger, will künftig mit großen Namen und junger Kunst punkten. Der Österreicher sagte MDR KULTUR, er habe schon mehrere Pläne für das Museum. Es liefen bereits Gespräche mit sehr wichtigen internationalen Künstlern, unter anderem mit dem chinesischen Konzeptkünstler Ai Weiwei und dem argentinischen Performance- und Installationskünstler Tomás Saraceno. "Die Künstler haben definitiv Interesse, in Leipzig auszustellen", so Weidinger.

Der Wiener Kunsthistoriker Weidinger hat sein Amt als neuer Leiter des Leipziger Museums der bildenden Künste (MdbK) am 1. August angetreten. Er ist der Nachfolger von Dr. Hans-Werner Schmidt, der in den Ruhestand geht. Weidinger wird das Museum für zunächst sechs Jahre leiten. Vor seinem Umzug nach Leipzig war Weidinger Kurator an der Wiener Albertina und zuletzt Vizedirektor und Chefkurator am Belvedere in der österreichischen Hauptstadt.