Die ausgepackten Geschenke sind sorgsam unter dem Weihnachtsbaum aufgereiht, die Weihnachtsteller fast noch mit allen Süßigkeiten und Plätzchen gefüllt. Noch liegt die Ruhe über dem Trubel des letzten Tages. Doch die neuen Geschenke müssen so früh wie möglich ausprobiert werden und so treibt es die Kinder schon früh aus dem Bett. Und was passt da besser, als nebenbei einem weihnachtlichen Kinderhörspiel zu lauschen? Wer jetzt im Radio MDR KULTUR einschaltet, bekommt ab 7:05 Uhr das Hörspiel "Die Weihnachtsgans Auguste" auf die Ohren: Zu Weihnachten kauft Luitpold Löwenhaupt seiner Familie eine Gans für die Festtafel. Doch der Vogel bringt große Aufregung in das Haus des Opernsängers – denn die Gans Auguste verführt nicht die Gaumen der Familien Löwenhaupt, sondern ihre Herzen.