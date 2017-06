Als sich die Punkbewegung Ende der 1970er-Jahre zur ewigen Ruhe bettete, errichteten einige junge Bands wie Joy Division, Bauhaus oder Siouxsie & The Banshees auf deren Ruinen ein neues, efeu-umranktes Gebäude. Die gotische Architektur des Gebäudes sollte schon bald ihre Schatten auf die Musikwelt legen und Dead Can Dance, genau wie The Sisters Of Mercy oder The Cure in ein finsteres Schwarz tauchen. Der Gothic Rock ward geboren und Iggy Pops Album "The Idiot" von 1977 gab die Richtung für die neue Musik vor. Diese Platte wurde für viele junge Bands zur Initiation. Sie drehte sich übrigens auch noch auf dem Plattenteller, als man den Joy-Division-Sänger Ian Curtis 1980 erhängt in seiner Küche fand.

New Wave, Post-Punk, Gothic Wave oder Dark-Wave

Die psychodelische Musik - oftmals aus Halbtönen und Moll-Akkorden bestehend – setzte zu ihrem Siegeszug an. Von England ausgehend, verbreiteten sich die Songs schnell über ganz Europa und Nordamerika. Dort etablierte sich die Musik unter verschiedenen Bezeichnungen: New Wave und Post-Punk, Gothic Wave oder Dark-Wave. Erst Ende der 1980er-Jahre und mit Veröffentlichung des Buches "Gothic Rock Black Book" (1988) von Mick Mercer etablierte sich Gothic weltweit als Genrebezeichnung.



Den bekannten düsteren Look der Gothic-Szene etablierte die Band The Damned . Sie sorgte bereits in der zweiten Hälfte der 1970er mit ihrem Vampir-Outfit für Aufsehen. Allen voran Dave Vanian, Frontmann der Band.

Schon lange bevor es einen klar definierten Gothic-Look gab, kamen Fans zu unseren Konzerten, die wie Dave angezogen waren. […] Bei anderen Bands waren Sicherheitsnadeln, Gespucke und Bondage-Hosen angesagt, aber wenn man zu einer The-Damned-Show ging, dann stand der halbe städtische Friedhof vor der Bühne. Brian James, britischer Musiker und Gitarrist von The Damned

Inspirationsquelle Literatur

Edgar Allan Poe (1809-1849) Bildrechte: IMAGO Viele der Gothic-Songs orientierten sich an Schauerromanen, den englischen "Gothic novels" oder dem französischen "Le roman noir" der Autoren John Milton, Marquis de Sade, Lord Byron, Edgar Allan Poe, Mary Shelley oder Charles Baudelaire. Satanismus und Sadismus, Grausamkeit und Perversion jeder erdenklichen Art, Mord und Wahnsinn, Inzest, Folterungen, Geißelungen, Magie und schwarze Messen waren schon damals à la mode.

Das Ende der Gothic-Ära kam schnell: Nur etwas mehr als eine Dekade tanzte man nach dieser Musik. Mitte der 1990er-Jahre ließ das Interesse des Publikums am Gothic Rock merklich nach, so dass etliche Newcomer-Bands über einen gewissen "Demo-Status" nicht hinauskamen. Es gab kaum Plattenverträge und so wurden die Aktivitäten im "Nachwuchsbereich" schließlich eingestellt.

Letzten Endes ging Gothic unter wie ein sinkendes Schiff, nur unter verkehrten Bedingungen. Der Kapitän und die Crew gingen zuerst von Bord, während ihnen die Passagiere und die Ratten nur zögernd folgten. […] Dave Thompson, Britischer Musikjournalist

Erst mit dem neuen Jahrtausend erlebt der Gothic ein weltweites Revival. Vielleicht auch, weil alte musikalische Sedimente das efeu-umrankte Gebäude stützen.

Musikalische Wurzeln

Doch trotz Untergang ist es vielleicht interessant, nach den Wurzeln des Gothic-Rock zu fahnden.

Klar, da fallen Namen wie: The Doors, The Velvet Underground, The Stooges. Kreative Bands und Künstler, wie Pink Floyd, David Bowie, Lou Reed oder der eingangs schon erwähnte Iggy Pop standen zweifelsohne dem Gothic Pate.



Doch die musikalischen Gemeinsamkeiten reichen viel weiter zurück – und das wird viele überraschen – bis zu Komponisten wie Carlo Gesualdo di Venosa, der im 16. Jahrhundert lebte, von seiner Frau betrogen wurde und - vom Liebesschmerz getrieben - sie ermordete. Oder Claudio Monteverdi, der in seiner ersten Oper "L`Orfeo" Orpheus ins Reich der Toten schickt, um seine Geliebte Eurydike zurückzuholen. Wahrlich, eine Geschichte von Liebe und Tod. Claudio Monteverdi ,"L`Orfeo", Inszenierung an der Bayerische Staatsoper in München 2014. Bildrechte: IMAGO

Mondscheinsonate, "Cold Song" oder Mozarts Requiem

Denken wir an Beethovens Mondscheinsonate oder dem herbstlich gestimmten Charakterstück für Klavier von Friedrich Liszt "Au lac de Wallenstadt“ aus den "Pèlerinage". Der große Pianist Alfred Brendel spielte es bei seinem Abschiedskonzert. Ein Zufall? Oder Purcells "Cold-Song", ein alptraumhafter Ritt durch einen winterlichen englischen Garten. Apropos Ritt: Franz Schuberts Erlkönig lässt genauso den Hauch des Todes ahnen, wie Händel in seiner Arie "Lascia ch’io pianga". Wunderbar eingefangen im Prolog von Lars von Triers Film "Antichrist".

Ob beim Stabat Mater - der vertonten Beweinung von Maria am Kreuze Jesu - oder beim Requiem – Kompositionen zum Totengedenken, ganze musikalische Genre widmeten sich Tod, Verderben, Schmerz und Vergänglichkeit. Was wäre die Musikgeschichte ohne Pergolesis "Stabat Mater", Mozarts Requiem – angeblich schon auf dem Totenbett geschrieben – oder Benjamin Brittens "War Requiem"?

Schostakowitsch: "Fliegen tot herunterfallen"

Auch Dmitrij Schostakowitsch hat sich in seinen letzten Lebensjahren dem Thema Tod zugewandt. So auch in seinem letzten Streichquartett Nr. 15 in es-Moll , einem Requiem: Leiden, Sterben und das Gewahr-Werden des Lebensendes werden zum beherrschenden Impuls für seine Musik.

Dmitri Schostakowitsch und Benjamin Britten Bildrechte: Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch In dieser Komposition reduziert Schostakowitsch die musikalischen Mittel in extremer Weise: Einfache rhythmische Strukturen prägen das Quartett, die Melodik wird stark von sich wiederholenden Elementen bestimmt. Schostakowitsch selbst soll den Musikern auf ihre Anfrage hin, wie das Stück zu spielen sei, geantwortet haben: Sie sollen das Stück so spielen, "dass die Fliegen in der Luft tot herunterfallen und das Publikum aus reiner Langeweile beginnt, den Saal zu verlassen".

Auch bei Carl Maria von Weber geht es düster zu: Er lässt in seinem "Freischütz" Kaspar einen Pakt mit dem Teufel schließen. Und Komponist Heinrich Marschner empfing literarische Inspiration von den Vampir-Geschichten des englischen Schriftstellers John Polidori und komponierte daraufhin seine Oper "Vampyr".

Er sucht nach einer musikalischen Sprache für dieses Düstere, dieses schaurige Reich von diesem blutsaugenden Frauen-Versteher. Marschner wird mit dieser musikalischen Sprache ein Wegbereiter für Richard Wagner. Kerstin Sieblist, Kuratorin am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

Sterbensschön