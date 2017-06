Der Widerhall der Kriege und Revolutionen kommt in der deutschen Romantik eher gemäßigt daher. Bei den deutschen Malern geht es wesentlich moderater zu, als bei den europäischen Kollegen. Da müssen Rückenfiguren am geöffneten Fenster oder am Rande des Meeres, eine Mondlandschaft oder eine Friedhofsszene reichen. Egal ob bei Caspar David Friedrich (1774-1840), Johan Christian Dahl (1788-1857) oder Carl Gustav Carus (1789 -1869): Es ist stets der zarte Schmelz der Schwermut oder Melancholie, der diese Arbeiten umfängt. Die Weite und Helligkeit des Meeres ist hier ebenso Spiegel der Seele, wie die Enge und Dunkelheit des Waldes.

Es ist diese immer wieder genannte deutsche Sehnsucht – ein Wort, für das es in anderen Sprachen keine Entsprechung gibt – die noch heute den Reiz der Arbeiten der Romantiker ausmacht und nachfolgende Generationen von Künstlern in ihren Bann schlägt. Egal ob Symbolisten wie Arnold Böcklin und Max Klinger, den Surrealisten Max Ernst, Alfred Kubin oder ganz aktuell, "die rechte und die linke Hand des Teufels": Daniel Richter und Neo Rauch.

So scheint auch in der bildenden Kunst die Lust am Dunklen, Abgründigen, Die-Seele-Marternden ungebrochen. Und sollte einer der schwarzgewandeten Gäste des WGT auf dem Rückweg nach Transsylvanien Zeit für einen Ausstellungsabstecher haben, so sei ihm die Schau "Neue Schwarze Romantik" im Nationalmuseum in Bukarest empfohlen. Doch sie kommt auch nach Deutschland, nach Berlin. Im regenkalten November.