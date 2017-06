Schwarze Welt zu Gast in Leipzig Das war das 26. Wave-Gotik-Treffen

Für Anhänger der "Schwarzen Szene" bleibt Leipzig das Maß aller Dinge: Zur 26. Ausgabe des Wave-Gotik-Treffens (WGT) kamen am Pfingstwochenende rund 21.000 Menschen in die Stadt. In dieser Größenordnung besitzt das Festival schon seit längerer Zeit ein Stammpublikum. Wie Pressesprecher Cornelius Brach am Montag berichtete, reisten selbst Besucher aus Argentinien, Australien, Peru oder Japan an.