In Leipzig beginnt am Freitag das 26. Wave-Gotik-Treffen. Traditionell kommen am langen Pfingstwochenende zehntausende Fans der dunklen Szene aus aller Welt zu Konzerten, Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und flanieren in den Straßen und Parks. Das Programm des Festivals verteilt sich inzwischen über die ganze Stadt: Leipziger Museen, Oper, Gewandhaus, Galerien, aber auch Friedhöfe bieten spezielle Veranstaltungen oder Sonderführungen an, überall versammeln sich Anhänger von Gothic, Steampunk oder Electro in beeindruckenden Outfits.