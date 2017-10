Berliner Staatsoper für fünf Tage wieder eröffnet

Am Dienstag wird die Berliner Staatsoper Unter den Linden nach sieben Jahren Bauzeit wiedereröffnet. Allerdings nur für diese Woche: Am Samstag schließt die Oper wieder, damit die letzten Bauarbeiten vollendet werden können. Die endgültige Eröffnung ist für den 7. Dezember, den 275. Geburtstag der Staatsoper, geplant.

Zur Eröffnung inszeniert Intendant Jürgen Flimm "Szenen aus Goethes Faust" von Robert Schumann, unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim. Der Eröffnungsreigen endet am 7. Oktober mit der Gratisaufführung "Konzert für Berlin".



Auch wenn die Staatsoper erst im Dezember tatsächlich für Gäste öffnet, so können zumindest die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in ihr Stammhaus zurückkehren.