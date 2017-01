Der Autor des Horror-Romans "Der Exorzist", William Peter Blatty, ist tot. Der Schriftsteller sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichteten zahlreiche US-Medien in der Nacht zum Samstag unter Berufung auf seine Frau und den Regisseur der berühmten Verfilmung des Romans, William Friedkin. Blatty starb demnach in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Maryland. Laut seiner Frau litt er an einer Krebserkrankung.