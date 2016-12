Und das ist auch der Grund, weshalb Sie nicht in Amerika gedreht haben?

Wenn Kroatien genauso aussieht wie Idaho, warum soll ich dann nach Amerika? – Das ist absolut die gleiche Landschaft. Du kannst in Kroatien drehen, ohne dass du über den Atlantik fliegen und diese unfassbar teuren Drehgenehmigungen in Amerika bezahlen musst. Das hätten wir uns gar nicht leisten können. Und dann ist es vor allem natürlich diese Überschreibung der alten Filme. – Wir haben beim Drehen allerdings diese ganz berühmten Locations ausgespart, denn wir wollten verhindern, dass man als Zuschauer sagt: Jetzt nimmt der Stölzl also neue Schauspieler und steckst sie in die alten Kostüme vor den alten Kulissen. Diese berühmten Orte, die tauchen zwar alle mal kurz im Hintergrund mit auf – in einem Schwenk, wie nebenbei. Sie sind aber nicht die Hauptdrehorte. Das war uns zu kindisch.

Und dann passiert etwas Entscheidendes: In Ihrer "Winnetou"-Neuverfilmung lassen Sie Winnetous Schwester Nscho-tschi nicht sterben! Sie nimmt stattdessen eine tragende Rolle ein. In Ihrem Film bekommt Shatterhand damit die Möglichkeit zu zeigen, dass er sie liebt. Das ist interessant. Denn durch einen frühen Tod Nscho-tschis könnte man auch an eine homosexuelle Liebe Old Shatterhands zu Winnetou glauben. In Ihrer Neuverfilmung ist das jetzt quasi ausgeschlossen?

Ich halte diese War-Old-Shatterhand-eigentlich-schwul?-These für ziemlichen Unsinn, die seit den 60er Jahren durch die Literaturwissenschaft geistert. In der Literatur ist das ganze 19. Jahrhundert voll von diesen Männerfreundschaften. Und es ist auch ein Jahrhundert, in dem die Frauen nicht so eine riesen Rolle gespielt haben, bis auf Dumas "Kameliendame" und ein paar Mätressen, viele Hausfrauen und viel Unterdrücktes. Ich behaupte, diese schwärmerische, romantische Liebe zum andern Mann hat bei May nichts Körperliches. Das ist immer so ein Fehlschluss. Dass die beiden Blutsbrüder sagen: "Ich liebe dich" und damit auch meinen, miteinander Sex zu haben, das ist ein bisschen kurz gedacht. Ich kann bei May wirklich überhaupt nichts Homosexuelles entdecken.

Die Blutsbrüder Winnetou (Pierre Brice) und Old Shatterhand (Lex Barker) Bildrechte: WDR/Degeto

Wie würden sie die Beziehung der Blutsbrüder zueinander stattdessen definieren?

Wenn ich die alten 60er-Jahre-Filme angucke, in denen es eben keine Frauenfigur gibt, dann fällt mir so ein komischen Männerunterton auf. Schnell wird klar: Okay, Old Shatterhand ist hier der Mann-Mann, gespielt von Lex Barker mit diesem markanten Kinn. Und Pierre Brice, der etwas ganz Weiches hat, ist hier die Frau. Und dann verhalten sie sich auch wie zwei Landser. Sie erleben ihre ganzen Abenteuer gemeinsam, aber sie lachen nie miteinander. Sie reden nie ein privates Wort. Der Zuschauer weiß nicht: Wollen die Kinder haben? Wie steht's mit der Liebe? – Das ist in den alten Filmen alles ungeklärt. Und alle Frauen, die infrage kämen, die werden sofort entsorgt.

Gibt es dann einen anderen Grund, warum Sie Nscho-tschi in Ihrer Neuverfilmung so lange leben lassen?

Ich hatte bei unserer Überschreibung das Gefühl, man muss die Geschichte in die Neuzeit denken. Und da sind wir, Gott sei Dank, in einer Zeit, in der Mann und Frau auf Augenhöhe miteinander leben oder zumindest leben sollten. Und die Geschichte ist inzwischen ja auch voll mit starken Frauenfiguren. Und ich wollte die Filme bewusst heterosexueller erzählen als die alten Filme.

Nscho-tschi wird in der alten Verfilmung ziemlich schnell erschossen, und das aus einem dramaturgischen Grund: Das ist der Umstand der tragischen Liebe. Old Shatterhand kann in den Folgefilmen seiner Liebe nachtrauern. Das gibt ihm scheinbare Größe. Gleichzeitig hat er keine Frau am Bein, die ständig was von ihm will oder sagt "Komm jetzt mal nach Hause!". In der Neuverfilmung wollten wir das anders machen. Wir fanden es spannend, neben Old Shatterhand und Winnetou noch eine dritte Person zu haben. Denn damit haben wir auch ein Thema, das heute wichtig ist: Das ist die Vermischung der Völker in einer globalen Welt. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Old Shatterhand und Nscho-tschi ein Mischlingskind miteinander zeugen. Wir wollten, dass unsere Geschichte auch das Themen der Völkerbegegnung enthält. Wie ist das, wenn die Kulturen interagieren? Welche Utopie haben wir vom Zusammenleben verschiedener Leute? Und ganz banal wollten wir das auch als Mann-Frau-Geschichte zu Ende erzählen.

Das Gespräch führte Ellen Schweda und wurde am 24.12.2016 bei MDR KULTUR im Radio gesendet.