Eine endlos weite Ebene, bis zum Horizont nur Schnee und Steine, ein samischer Musiker auf einsamer Wanderung. So beginnt der Film "Wo Worte nicht hinreichen …“ An seinem Ende stehen völlig andere Bilder: Die glühende Hitze einer Sommernacht, tausende Arme, die sich im Takt zu Reggae- und HipHop-Sounds bewegen. In den anderthalb Stunden dazwischen: Ein Panorama an Klängen und Charakteren, Momentaufnahmen eines Festivals, das seit über 25 Jahren von der Vielfalt der Musikstile und Kulturen lebt.