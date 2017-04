Thomas Bille: Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass sich in vielen, vielen deutschen Kinderzimmern ein Buch von Wolf Erlbruch finden wird. Denn seine Bücher sind sehr erfolgreich und sogar Klassiker. Zu diesen Klassikern gehören auch die Bücher: "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat", "Die Werkstatt der Schmetterlinge", "Das Bärenwunder", "Die große Frage", "Ente, Tod und Tulpe". Wolf Erlbruch, einer der bedeutendsten Kinderbuchkünstler der Gegenwart. Für den Astrid Lindgren Gedächtnis Preis, diesen äußerst wichtigen Preis in der Kinder- und Jugendliteratur, war er bereits mehrfach nominiert – heute hat er ihn tatsächlich bekommen.

Ich freue mich sehr, jetzt mit Wolf Erlbruch zu sprechen – Herr Erlbruch, "Herzlichen Glückwunsch!".

Wolf Erlbruch: Ja, vielen Dank!

Herr Erlbruch, Sie kommen mit diesem Preis erst einmal klar?

(Lacht) Ja, wenn man das so nennen darf, natürlich. Ich werde oft gefragt, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld…und ich hab dann immer gesagt, ich kauf mir eine neue Hose.

Dann bleibt noch ein bisschen was übrig. Ich würde mich ja auch fragen, was mach ich denn mit dieser ganzen Ehre, bin ich denn da richtig getroffen von der Jury? Welchen Eindruck haben Sie?

Oh, ich habe die Laudatio noch gar nicht gehört.

Sie werden ausgezeichnet u. a. für einen tief im humanistischen Ethos verwurzelten Humor und eine entsprechende Wärme. Ein fürsorglicher Visionär wird auch gesagt – und ein Pionier auf dem Gebiet der Illustration. Jetzt höre ich auf.

Ja, das reicht dann auch.

Fühlen Sie sich denn in einer Tradition mit Astrid Lindgren? Welche Verbindung gibt’s da zwischen Ihnen und Astrid Lindgren?

Nicht direkt. Aber ich hab ihre Bücher natürlich gekannt und sie auch meinen Kindern gezeigt und immer wieder vorgelesen. Im Grunde fühle ich mich ihr verbunden, weil ich sehe, was sie gemacht hat. Sie hat nämlich versucht, die Erwachsenen von ihrem Sockel zu holen und sie den Kindern näher zu bringen. Und das fand ich eigentlich die größte Leistung von ihr. Sie hat das alles sehr ernst genommen, sie war ja eine unglaubliche Beantworterin von Kinderbriefen. Das hat sie ja gemacht bis fast zu ihrem Tod. Diese Art zu leben und mit Kindern umzugehen, das hat mir sehr imponiert.

Und bei Ihnen wird ja besonders gelobt, dass Sie große, vermeintlich schwere Themen – z.B. Tod etc. – für Kinder ausgesprochen gelungen aufbereiten. Wieso können Sie das?

Das kann ich ihnen auch nicht sagen, (lacht) wieso ich das kann. Ich trau dem Braten immer erst dann, wenn ich jemanden treffe, der sagt, wie haben sie das gemacht.

Zum Beispiel bei "Ente, Tod und Teufel" oder "Die große Frage" – ist Ihnen das leicht gefallen, diese großen Fragen so runterzubrechen?

Kann ich nicht sagen. Nee, leicht gefallen ist mir das nicht. Es ist mir vielleicht leicht gefallen, das zunächst mal zu denken. Aber die tatsächliche Ausführung der ganzen Geschichte hat schon noch eine ganze Weile länger gedauert.

Wie kommt jemand, der sehr erfolgreich in der Werbebranche tätig war in den ersten vier Lebensjahrzehnten zur Kinderliteratur? Was war das für ein Weg?

In meiner Werkstatt habe ich an die obere Seite der linken Wand geschrieben, mit dem Kohlestift nur: Auf den Zufall ist Verlass. Und genau so war es dann auch. Also es war wirklich Zufall mit diesem Maulwurf. Ich hätte nie ein Kinderbuch gemacht, wenn dieser Zufall nicht eingetreten wäre.

Was ist für Sie reizvoller: Das Texten oder das Zeichnen? Was steht am Anfang einer Geschichte, wie arbeiten Sie da?

Das ist total schwierig. Ich fange mit dem Text an. Ich kann nicht anfangen zu zeichnen, bevor ich nicht weiß, wie der Text geht und wie der sich anhört, wenn man ihn spricht. Meistens gehe ich mit dem Text dann durch den Raum und lese ihn mir vor und versuche die Musik, die darin ist oder nicht darin ist, zu erhaschen – und dann geht’s erst an die Farbtöpfe.

Bei großartigen, humorvollen Autoren und Zeichnern, die sehr, sehr gut für Kinder arbeiten, habe ich ja immer so den Verdacht: Möglicherweise haben die ja sehr gut und erfolgreich das Kind in sich selbst gerettet …

Selbstportrait Wolf Erlbruch Bildrechte: Wolf Erlbruch/Antje Kunstmann Verlag Joo, das ist gar nicht so dumm, ne. Ich denke schon, dass das so ist. Ich bin zwar keiner, der seiner Kindheit so ewig nachhängt, aber ich habe mich an sehr viele Dinge erinnert, auch beim Machen meiner eigenen Geschichten, die ich selber als Kind behalten habe – im Kopf oder im Herzen oder wo auch immer. Das sind oft ganz kleine Sachen nur. Es ist gar nicht das Spektakuläre, sondern die Erinnerung an zum Beispiel einen Gang durch eine Straße, in der eine Kastanie steht, vor einem Haus. Und die ganze Straße ist die reine Glut und unter der Kastanie war es schattig und auch richtig kühl, gemessen an dem ganzen Drumherum. Und diese Dinge bleiben mir dann so im Gedächtnis haften und die bereichern mein inneres Tun, wenn ich irgendetwas mache. Dann versuche ich wieder in diese Stimmung zu kommen und dadurch die ganze Geschichte ein bisschen zu bereichern.

Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis wird seit 2003 verliehen, sie sind der erste deutsche Künstler, der damit ausgezeichnet wird. Es ist der höchstdotierte Kinderliteraturpreis überhaupt. Wenn Sie sich dann eine Hose gekauft haben sind noch mehr als 549.900 Euro übrig. Ist dieser Preis Ansporn? Sie könnten ja jetzt auch sagen, was Höheres kann ich nicht mehr erreichen…