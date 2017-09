Vorfreude: Das bringt uns der Herbst

Dicke Socken

Es heißt, dass die Deutschen in Sachen Socken den Europarekord aufstellen, sie sollen die meisten in der Schublade haben. Das behaupten Sockenhersteller. Na ja, aber warme Füße sind im Herbst Gold wert. Und das ist schon ein kleines Glücksgefühl, früh oder nach einem langen Arbeitstag in so flauschig-warme Socken zu steigen. Dann breitet sich Zufriedenheit aus, von unten nach oben. Bildrechte: Colourbox.de