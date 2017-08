Festivalwoche "Yiddish Summer Weimar" feiert Halbzeit und Höhepunkt

Menschen kommen nach Weimar, um am Festival teilzunehmen, manchmal 10 bis 15 Jahre in Folge. Es baut sich eine Community auf, die praktizierende Künstler sind, aber die das für wichtige soziale Zwecke einsetzen und auch das wissenschaftliche Fundament haben, um zu verstehen, was sie machen.

Daher gibt es in der Festivalwoche auch Vortragsreihen und Diskussionen zu Politik, Kultur und Gesellschaft in Israel. Aber auch zu Israel und seinen Konflikten: "Kann Musik dazu beitragen, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen?", heißt ein Vortrag von Dr. Abigail Wood aus Haifa.

In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto: "The Other Israel - Seeing Unseen Disaporas." Für Alan Bern ist das Festival auch ein geschützter Ort, an dem zu aufgeladenen streitbaren Themen - auch über die Musik - ein neuer Zugang geschaffen werden kann. Das Thema Israel sieht er als brisant, vor allem in den Medien.