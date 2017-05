Beruf und Familie Auch Männer wollen beides

Es ist an der Zeit, dass Väter nun auch können dürfen, was sie wollen: nämlich ihr Vater-Sein ausleben. Doch auch sie haben damit ein Problem. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele Väter ein Wunsch, noch lange nicht Realität. Zu viel steht dem noch im Weg.

"Das Bild, das ich von mir habe ist: Arbeiten, gut verdienen und die Familie ernähren – das trage ich schon in mir, da bin ich beeinflusst von dem, was ich vorgelebt bekommen habe", erzählt ein 32-jähriger Vater aus Dresden. Trotzdem ist er nun zu Hause mit seinem neun Monate alten Sohn und trifft sich regelmäßig im Papa-Café in Dresden Pieschen mit anderen Vätern und dem krabbelnden Nachwuchs.