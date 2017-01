Speisesalz ist Natriumchlorid. Der Organismus fast aller Lebewesen benötigt Natrium für die Funktion seiner Zellen. Der Mensch als früher Jäger und Sammler nahm allein durch den Verzehr großer Mengen Fleisch und Blut genügend Salz auf. Mit der Sesshaftigkeit aber gelangten mehr und mehr Pflanzen auf seinen Speiseplan. Pflanzen enthalten kaum Natrium. Der Salzbedarf des Körpers musste anders gedeckt werden.

Schmackhafter Schutz

Symptome von Natriummangel sind Kopfschmerzen, Schwindel und niedriger Blutdruck, es folgen Krämpfe, Herzryhtmusstörungen und schließlich der Tod. Doch anders als bei Nahrungs- oder Wassermangel gibt es keine unmittelbare körperliche Gegenreaktion: es gibt kein brennendes Bedürfnis nach Salz. Der einzige dem Menschen angeborene Schutz vor Salzmangel ist der Appetit auf Würze. Der Mensch isst Salz, weil ihm damit andere Dinge besser schmecken.

Konservieren und Desinfizieren

Aber nicht nur Abläufe im Körper verlangen nach Salz: der glitzernde Stoff war für tausende Jahre die einzige bekannte Möglichkeit, Nahrungsmittel haltbar zu machen. In Salz gepökelt oder fermentiert, überdauern Fleisch und Gemüse Monate in essbarem Zustand. Nur so konnten Nahrungsmittel transportiert und gehandelt werden, nur so erreichte Fisch von den Ufern der Ozeane und Seen das Hinterland. Die alten Ägypter bewahrten ihre Mumien mit Salz vor der Verwesung. Im Krieg war es unabdingbar: Salz in hoher Konzentration ist ein Zellgift, in offene Wunden gerieben, tötet es Viren und Bakterien - es desinfiziert, wenn auch unter starken Schmerzen.

Weiße Kruste

Salz holte sich der Mensch zunächst von den Stränden der Ozeane und aus Solequellen. Letztere entstehen, wenn Grundwasser im Boden auf ein Salzbett trifft und sich dabei zu einer Lauge anreichert. An beiden Orten trocknet die Sonne das Wasser und hinterlässt eine weiße Kruste. Um 300 v. Chr. begannen die Chinesen im Boden nach Solequellen zu bohren. Mindestens zweitausend Jahre länger schon sammelten sie natürlich vorkommende Sole und kochten sie, um die Austrocknung zu beschleunigen.

Salz bringt Geld

Die Salzgewinnung in China wurde eines der ersten zivilisatorischen Großunternehmen. Sie war strikt in staatlicher Hand. Der Staat förderte den Salzabbau, baute hölzerne Bohrtürme, ließ Sole pumpende Bambusleitungen verlegen und verteilte Salz überall dort, wo das Volk es brauchte. Dafür verlangte er Steuern. Die Salzsteuer war die Haupteinnahmequelle des Kaisers, durch sie finanzierte er den Bau der chinesischen Mauer. Und sie war stetiger Anlass für Unruhe im Volk. Noch Jahrtausende später ist die Steuer auf Salz einer der Gründe für die französische Revolution.

Überraschendes Know-How

In Mitteleuropa trieben Menschen schon 1000 v. Chr. Stollen in die Berge der Alpen, um Salz ohne den Umweg der Trocknung zu gewinnen. Dies gelang nur durch eine Art genossenschaftliches Gesellschaftssystem mit strikter Arbeitsteilung. Während einige ausschließlich in den Minen arbeiteten, verkauften andere das Salz und versorgten die Arbeiter. Diese so genannte "Hallstattkultur" besaß bereits Handelskontakte und Einfluss in ganz Europa und in Teilen von Asien und Afrika.

Das Römische Reich gründete die meisten seiner italienischen Städte in der Nähe von Solequellen. Auf ihren Eroberungszügen fielen den Römern schließlich die Salzwerke der mitteleuropäischen Germanen und Kelten in die Hände; Rom wurde zur Salzhandelsgroßmacht. Legionäre wurden zeitweise in Salz bezahlt, das so genannte salare - noch heute hält sich dieser Stamm in den deutschen Wörtern "Sold", "Soldat" und "Salär".

Weitreichender Handel

Auch in Deutschland gründeten Kelten, German und Slawen ihre Siedlungen in der Nähe von Solequellen. Wenn auch der Zusatz "hall" in Ortsnamen wie Halle, Bad Reichenhall oder Schwäbisch Hall wahrscheinlich nicht, wie früher vermutet, direkt auf das Wort "Salz" zurückgeht, so wurde doch oft gerade dort in großem Umfang Salz abgebaut. Salzstraßen, noch heute heißen viele Wege so, waren die wichtigsten und raumgreifendsten Handelsverbindungen. Städte wie München und Salzburg wurden reich durch ihre Lage an Salzstraßen-Knotenpunkten.

Heiliger Stoff

Was Salz genau ist, war die meiste Zeit ein Mysterium. Aus seiner Lebensnotwendigkeit aber entsprangen unzählige Bräuche und Legenden. In fast jeder Religion spielt Salz eine Rolle, Salz ist ein Zeichen des Bündnisses zwischen Gott und Mose, Räucherwerk und Weihwasser wurde Salz beigegeben, Neugeborene zur Stärkung in Salz abgerieben. Einige Religionen schreiben vor, wie man Salz berühren soll. Im Mittelalter durfte Salz nur mit der Messerspitze gehandhabt werden. Salz sollte fruchtbar machen und böse Geister fernhalten.

Gefährliche Abhängigkeit

Salz besaß immer auch immense strategische Bedeutung. Im 18. Jahrhundert debattierte das britische Parlament über die gefährliche Abhängigkeit von französischem Salz wie heute über die Abhängigkeit von arabischem Öl. Mangel an Salz besiegelte das Ende der Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg. Die Nordstaaten hielten das Salzmonopol und zerstörten gleich zu Beginn des Krieges das einzige große Salzwerk des Südens. In der Folge konnte der Süden weder genug Nahrungsmittel für seine Armee konservieren, noch Verwundete mit Desinfektionsmittel versorgen. Mangelerscheinungen traten auf, Soldaten kämpften über Tage ohne Essen.

Was ist Salz?

Mit der modernen Naturwissenschaft kam die Entmystifizierung des Salzes. Durch Elektrolyse spaltete und entdeckte der Engländer Humphry Davy zu Beginn des 19. Jahrhunderts die so wichtigen metallischen Bestandteile wie Natrium und Kalium. Mit seiner Entschlüsselung wurde Salz für immer mehr Anwendungen entdeckt: Farben, Sprengstoff, Bleichmittel, Medikamente, Kunststoffe… Die Industrie verweist heute auf 14.000 Verwendungsmöglichkeiten für Kochsalz.

Neue Werte

Dank moderner Geologie, Bergbau- und Pumpentechnik ist Salz heute überall und im Überfluss vorhanden. Damit kam nicht nur das Vergessen um den Jahrtausende langen Kampf ums Salz, auch sein Wert verschob sich. So zählte eine Schüssel feines und hochreines Kochsalz auf der mittelalterlichen Tafel als offen zur Schau gestellter Reichtum und purer Luxus. Heute zahlen viele gern extra für eine kleine Portion unregelmäßiges, grobes und verunreinigtes Steinsalz: Was es unter Namen wie "Himalayasalz" als teure Spezialität im Handel gibt, war früher das Salz, das die Armen vom Boden kratzten.

Natriumchlorid oder auch Kochsalz, ist der wichtigste Mineralstoff im Organismus von Mensch und Tier. Der menschliche Körper enthält im Schnitt gut 600 Gramm reines Salz, drei bis zwanzig Gramm müssen täglich ersetzt werden. Schwitzt man viel, kann dieser Anteil noch steigen.



Natriumchlorid ist farblos. In der Natur vorkommende Kristalle sind oft verunreinigt, was ihnen unterschiedliche Farbtöne verleiht. Natriumchlorid kommt hauptsächlich in Meerwasser vor und in unterirdischen Salzlagerstätten die beim Austrocknen von Meeren und Seen entstanden sind. Es gibt Meersalz, Steinsalz, Sole und Siedesalz.



Meersalz gewinnt man in Salzgärten, in denen Meerwasser durch Sonnenstrahlen trocknet. Steinsalz stammt aus unterirdischen Bergwerken. Sole ist in Wasser gelöstes Salz und kommt entweder aus natürlichen Quellen oder wird künstlich erzeugt, indem man Wasser in Salzkammern pumpt. Dort reichert es sich mit Salz an und kommt als gesättigte Salzlösung wieder heraus. Siedesalz ist beim Einkochen entstehendes hochreines Kochsalz.

Halloren nennt sich seit über fünfhundert Jahren die Vereinigung der Salzarbeiter in der mitteldeutschen Stadt Halle. Schon vor über 1300 Jahren baute man dort Salz ab. Aufwendigere Technik machte den Vorgang immer komplizierter, aber auch einträglicher.



Facharbeiter waren gesuchte Leute und brachten dem Landesherrn willkommene Einnahmen. Als Gegenleistung erhielten sie Privilegien wie eigene Feiertage und Jagdrecht. Die Gemeinschaft der Salzarbeiter fand in Halle besonders eng zusammen: 1524 entstand die Bruderschaft der Salzwirker, sie nannten sich Halloren.



Die Bruderschaft hatte hunderte Mitglieder, eine eigene Tracht und benutzte einen ausgestorbenen Dialekt, um sich vom normalen Volk abzugrenzen. Den Kern bildete ein Kastensystem, das Mitglieder schon bei Geburt an eine bestimmte Aufgabe in der Salzproduktion band. Als Hallore konnte man nur geboren sein, alle waren verwandt. Die höheren Aufgaben der Salzproduktion waren denen vorbehalten, deren beide Eltern Halloren waren.



Auf dem Weg in die Moderne lockerte sich das System allmählich. Mit der Verfügbarkeit von billigem Importsalz ging die Salzproduktion in Halle zurück, 1967 versiegte sie ganz. Die Bruderschaft der Halloren gibt es jedoch weiterhin. Einige Privilegien, wie den Neujahrsempfang des Bürgermeisters und ihre eigenen Feste, hat sie sich erhalten. Hallorenfeste und -umzüge gehören heute zum öffentlichen Hallenser Brauchtum.