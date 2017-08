LexiTV | 15.08.2017 | 15:00 Uhr Schnecken - verstecktes Leben in Zeitlupe

Wie entsteht ein Schneckenhaus? Und warum hat es häufiger ein Rechtsgewinde als ein Linksgewinde? Wo ist der winzige Unterschied, an dem man Nacktschneckenarten unterscheiden kann? Und was kann man tun, um die unliebsamen Eindringlinge aus dem Garten zu vertreiben? Diesen Fragen geht LexiTV in dieser Sendung nach.