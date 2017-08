Genuss ohne Reue, kaum Kalorien und ein wahrer Gesundbrunnen - das versprechen Erdbeeren. Sie bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, enthalten mehr Vitamin C als Zitronen und sind dabei reich an Mineralstoffen und Folsäure. Besonders gut schmecken gerade heimische Erdbeeren, wenn sie im Juni vollreif auf den Markt kommen. Grund genug also für Carola Sedlacek, sich Erdbeeren in die Küche zu holen und daraus einen leckeren Nachtisch zu zaubern.