Der MDR Garten verlegt sein zweitägiges Gartenfest in diesem Jahr auf die Landesgartenschau in Apolda - und Sie sind eingeladen, mit uns zu feiern. Auf der Festbühne führen am 4. und 5. Juni jeweils von 11 bis 17 Uhr die MDR Garten-Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig und ihr Kollege Jens Haentzschel durch den Tag.