Verwendet werden handelsübliche Gläser mit Twist Off Verschluss. Damit der Aufguss für alle Gläser reicht, sollte zunächst das Gesamtvolumen der vorbereiteten Gläser ermittelt werden.

Wenn die Gläser sehr dicht mit dem Gemüse oder den Früchten befüllt werden, braucht man dafür etwa 2/3 des Gesamtvolumens an Aufguss. Bleibt vom Aufguss etwas übrig, kann er in Flaschen (wie z. B. leere Essigflaschen) gefüllt und gut verschlossen bis zum nächsten Einmachen aufbewahrt werden.

Wasser, Zucker und Salz aufkochen, bis sich alle Kristalle aufgelöst haben. Dann den Essig dazugeben und nochmals aufkochen. Die kochende Flüssigkeit (ca. 90-100 °C) in die befüllten Gläser gießen bis diese randvoll sind. Die Gläser mit Twist off Deckel sofort verschließen und abkühlen lassen. Darauf achten, dass der Gläserrand sauber ist und die Bildung eines Vakuums im Glas gewährleistet ist. Das Einmachgut braucht mindestens 8 Tage zum Durchziehen mit dem Sud und den Gewürzen. Zu Weihnachten schmeckt es dann erst richtig gut. Längstens jedoch sollten die Vorräte nach 7 – 12 Monaten, je nach Beschaffenheit der Früchte und des Gemüses, aufgebraucht sein.

Das Manuskript mit den Rezepten stammt aus der Zeit der Reformation. Es überlebte in einer vermauerten Nische den Abriss des Dominikanerklosters St. Pauli zu Leipzig und gibt heute einen kulturgeschichtlich interessanten Einblick in die Kochkunst und Essgewohnheiten vor etwa 500 Jahren.

Zubereitung: Die Äpfel vierteln, das Kerngehäuse und schadhafte Stellen der Schale entfernen. Die Äpfel werden nicht geschält, da das Pektin in der Schale zur Bindung der Dippsoße beiträgt. Die Stücke sofort in Essigwasser (1:1) legen, damit sie nicht braun werden. Dieses Essigwasser nicht weiter verwenden, sondern wegschütten. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Wasser, Zucker aufkochen, die Äpfel dazugeben und weich kochen bis sie zu Mus zerfallen. Dann kommt der Essig dazu und nach und nach mit dem Knoblauch abschmecken. Alles pürieren, noch etwa 5 Minuten köcheln lassen und heiß bei 85 - 90°C, randvoll in Gläser füllen, verschließen und abkühlen lassen.