Den Sud durch ein Sieb gießen und in einem Topf aufkochen. Sofort in sterilisierte Gläser oder Flaschen füllen und schließen.

Blüten säubern (nicht waschen). Zitronen und Orangen in Scheiben scheiden. Alle Zutaten nun in eine Schüssel geben und mindestens drei Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Einmal täglich durchrühren (Der Zucker sollte sich auflösen). Nun abseihen und kurz aufkochen. Den Sirup in saubere Flaschen abfüllen.