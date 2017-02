Das Schöne an Anzuchtsets ist für Kleingärtner, dass in einem solchen Set – von Substrat bis Saatgut - meist alles vorhanden ist, was für die Anzucht wichtig ist. Außerdem kann so eine kleine Stückzahl vorgezogen werden – mehr wird im Kleingarten auch nicht benötigt. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius