Die "Frauendreißiger" beginnen am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt, dem 15. August. In Teilen Bayerns ist dieser Tag, der mit dem Brauch der Kräuterweihe verbunden ist, sogar ein gesetzlicher Feiertag. Die Zeitspanne endet am 15. September, dem Tag des Gedächtnisses der Schmerzen Marias. In den 30 Tagen dazwischen liegen mehrere Gedenktage zu Ehren von Maria, der Mutter von Jesus Christus. Also verweist der Name "Frauendreißiger" auf diese besondere Zeitspanne der Feste für Maria. Im Brauchtum dazu verbinden sich christliche Traditionen und überliefertes Wissen um Heilpflanzen: So sollen Kräuter, die für den Gottesdienst an Mariä Himmelfahrt gesammelt wurden, besondere Wirkung entfalten. Zu Sträußen gebunden, werden sie vor allem in ländlichen Gegenden Süddeutschlands in der Kirche geweiht und danach im Haus aufgehängt. Über den Winter dienen die Kräuter als wohlriechender Schmuck, zum Räuchern, für heilsame Tees oder als Beigabe zum Viehfutter.