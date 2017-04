Rosen sollte zurückgeschnitten werden, weil sie sonst vergreisen. Ihre Wuchskraft und ihre Blühfähigkeit lassen dann nach. Sie verholzen. Vor allem bei Tee- und Beetrosen ist das sehr auffällig. Ohne Rückschnitt werden die Rosen zu sogenannten "Kleiderständern" - also tristen Stielen ohne jegliche Neutriebe. Wer ordentliche Stiele mit ordentlichen Blüten möchte, muss also zurückschneiden.

Beetrosen können auf eine Scherenhöhe zurückgeschnitten werden. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Bei allen Rosen sollte zunächst alles Tote und Kranke entfernt werden, alles was Braun ist wird zurückgeschnitten. Auch bei Rindenflecken darf mutig die Schere angesetzt werden. Bei Tee- und Beetrosen gilt als grobe Orientierung eine Scherenhöhe bzw. das dritte so genannte Auge, über dem der Schnitt gesetzt wird. Strauchrosen sollten um etwa ein Viertel eingekürzt werden. Starke Triebe können stark, schwache nicht ganz so intensiv eingekürzt werden. Mutig dürfen auch Kletterrosen zurückgeschnitten werden: Alte Triebe sollten entfernt und Seitentriebe auf zwei Augen zurückgeschnitten werden. Ramblerrosen brauchen gar nicht eingekürzt zu werden.