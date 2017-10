Allium, Gräser und Zierquitten

Frisch vom Baum oder Strauch gepflückt sind Quitten nicht genießbar. Sie sind sehr sauer. Auch deshalb nennt man Quitten auch die Zitrone des Nordens. Quitten wachsen an Bäumen oder an Sträuchern. Die kleineren Scheinquitten-Sträucher sind schöne und wehrhafte Ziergehölze. Sie gehören zur Familie der Rosengewächse. Aber sie tragen nicht nur spitze Dornen, sondern viele aromatisch duftende Früchte, die lange hängen bleiben können. Ganz oder aufgeschnitten eignen sich Scheinquitten gut für Dekozwecke. Die Früchte können aber auch beispielsweise zu Gelee verarbeitet werden. Quitten sind reich an Vitamin C.