Seit fast 40 Jahren gestalten und pflegen der Künstler Hanspeter Bethke und der Pfarrer Karl-Heinrich Zahn den Pfarrgarten in Saxdorf. Der Ort im südlichen Brandenburg bietet eine besondere Mischung aus Kultur und Gartenkunst. Während im Frühling und Sommer der Garten blüht, werden in der Pfarrkirche Konzerte gegeben.

Doch das sorgsam gehegte Idyll hat eine ungewisse Zukunft. Die Männer, die sich um den Garten kümmern, werden nicht jünger. Bethke ist mittlerweile 82 Jahre alt, sein Partner geht auf die 80 zu. Wem sollen sie den Pfarrgarten anvertrauen, wenn ihre Kraft nicht mehr ausreicht? Der etwa ein Hektar große Traumgarten an der Landesgrenze zu Sachsen sucht also engagierte Gärtner.

Hanspeter Bethke schaut sich die rund 3.000 botanischen Schätze und Zöglinge in dem Garten regelmäßig an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

1965 hat Hanspeter Bethke auf dem Grundstück den ersten Baum gepflanzt, danach kamen andere Gewächse wie alte Rosensorten, Kamelien, seltene Gehölze und eine beachtliche Bambus-Sammlung dazu. Doch ein so üppiger Garten kostet Zeit und auch viel Energie. Ein Mann aus Saxdorf unterstützt Künstler und Pfarrer mittlerweile bei der Pflege. Doch der Helfer muss in fünf Stunden am Tag schaffen, was eigentlich eine Lebensaufgabe ist. Oft arbeiteten Bethke und Zahn von früh bis spät in dem Garten, um ein perfektes Kunstwerk zu schaffen.