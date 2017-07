Mit einer Gießkanne wird die Mischung über dem Komposthaufen verteilt, um die Verrottung in Gang zu bringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bröseln Sie die Hefe in das Wasser und rühren Sie anschließend den Zucker ein. Nach dem Ansetzen wird das fertige Konzentrat noch auf zehn Liter Wasser verdünnt. Diese Menge ergibt genau eine Gießkanne voll. Lassen Sie die Flüssigkeit in der Kanne etwa zwei Stunden lang stehen.



Verteilen Sie den biologischen Kompostbeschleuniger dann mit der Gießkanne über dem Haufen, so dass die Verrottung in Gang kommt. Am besten funktioniert dieser Trick bei mildem Wetter und Temperaturen um die 20 Grad.