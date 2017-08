Gönnen Sie Ihren Pflanzen jetzt eine Kur. Die Jauche sollte 14 Tage ziehen. Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss

Viele Pflanzen sind - richtig zubereitet - echte Pflanzenstärkungsmittel. Brennnessel, Beinwell, Achterschachtelhalm, Baldrian, Giersch und Holunder eignen sich für die Herstellung spezieller Stärkungsmittel. Aus den Pflanzen werden Jauchen, Tees und Kaltwasserauszüge zubereitet. Diese enthalten wertvolle Nährstoffe und sind hervorragender Dünger. Wunder darf man allerdings nicht erwarten, gegen Schädlinge wirken sie nur schwach.



Füllen Sie einen Eimer mit Pflanzenmaterial und gießen Sie Regenwasser (es ist weich und entzieht den Pflanzen am besten die Nährstoffe) auf die Blätter bis alles gut bedeckt ist. Decken Sie das Gefäß ab und lassen sie den Sud etwa 14 Tage ziehen. Gegen den scharfen Geruch hilft Gesteinsmehl. Davon werden gut zwei kleine Gartenschaufeln voll hinzugefügt. Das bringt zusätzlich Mineralien und hilft gegen den Gestank. Ist die Jauche fertig, muss sie vor dem Gießen noch verdünnt werden. Auch da kommt es nicht genau auf die Dosierung an. (1:10 oder 1:5) Pflanzenjauche sollte am besten mit der Gießkanne aufs Bett gebracht werden, am besten ohne Tülle. So vermeidet man, dass zu viel Jauche auf den Blättern landet und diese bei Sonneneinstrahlung dann verbrennen.