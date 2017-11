Die meisten mehrjährigen Kübelpflanzen müssen im Winter frostfrei stehen. Dazu zählen beispielsweise Geranien, Oleander, Schönmalven, Schmucklilien, Olivenbäumchen und Zitrusfrüchte. Schon im Frühherbst sollten die Pflanzen nicht mehr gedüngt werden. Schneiden Sie vor dem Überwintern die Triebe zurück. Vor dem ersten Nachtfrost sollten die Pflanzen im Winterquartier sein. Die meisten Pflanzen überwintern am besten in einem hellen, kühlen Raum bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius. Daher eignen sich vornehmlich Wintergärten, Garagen oder Gewächshäuser dafür. Ein Platz am Kellerfenster, im Treppenhaus, auf dem Dachboden oder in einem Abstellraum tut es aber auch.

Schützen Sie Fuchsien vor Frost. Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Wichtig ist, dass es nicht zu warm ist: Zu hohe Temperaturen kurbeln nämlich den Stoffwechsel an, während der Lichtmangel ihn gleichzeitig bremst. Auch im Winter müssen die Pflanzen gegossen werden, allerdings deutlich weniger als sonst. Einmal pro Woche reicht in der Regel aus. Bei zu viel Wasser könnten die Wurzeln faulen und die Pflanzen absterben.



Auch Fuchsien müssen vor dem ersten Frost ins Winterquartier gebracht werden. Dafür werden alle neuen Triebe auf ein Drittel zurückgeschnitten. Triebe mit Blüten halten sich noch einige Tage in der Vase. Wer Früchte entdeckt, darf naschen: Dunkelrote, reife Fuchsienbeeren sind süß und eignen sich auch für Marmelade. Damit Fuchsien dunkel überwintert werden können, müssen sie komplett entblättert werden. So benötigen sie weniger Wasser. Außerdem gelangen so Schädlinge und Blattkrankheiten nicht mit ins Winterquartier.



Die abgeschnitten Triebe eignen sich zur Vermehrung über Kopfstecklinge. Dafür werden sie über einem Knoten abgeschnitten, das Laub wird unten entfernt, die Knospen ausgezupft. Bis zur Bewurzelung in Anzuchterde sind sie warm zu stellen und gut zu wässern.