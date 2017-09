Was ist Mundraub?

Zunächst wurde mit Mundraub juristisch die Entwendung von geringen Lebensmittelmengen für den baldigen Eigenverzehr bezeichnet. Ursprünglich wurde der Mundraub-Paragraph eingeführt, damit arme Menschen, die vor Hunger auf dem Markt mal Weintrauben oder beim Nachbarn einzelne Äpfel entwenden, nicht mit ‚echten‘ Dieben aus anderen Motiven gleichgesetzt werden. Mundraub war also vom herkömmlichen Diebstahl zu unterscheiden – auch in der Bestrafung. Seit 1975 ist das anders: Der Mundraub-Paragraph wurde in diesem Jahr abgeschafft. Seitdem gibt es Mundraub als Straftat nicht mehr und gilt nun als ‚normaler‘ Diebstahl.

Mache ich mich strafbar, wenn ich Früchte, die zu verfaulen drohen, einfach mitnehme?

Welche Regeln gibt es bei Mundraub zu beachten?

Ernten Sie nur Früchte, die sie kennen und tatsächlich essbar sind. Vor allem bei Beeren und Kräutern ist die Verwechslungsgefahr groß. Beispielsweise werden Bärlauch und Maiglöckchen leicht verwechselt. Ernten Sie außerdem nur reife Früchte.

Sammeln Sie erstmal die Früchte ein, die unten liegen. Mit einer Erntestange können Sie am Baum rütteln. Achten Sie an Straßen darauf, dass das Obst im Graben und nicht auf der Fahrbahn landet. Stellen Sie an Straßen außerdem sicher, dass sie den Verkehr nicht behindern. Ein prallgefüllter Apfelbaum. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Quelle: Kai Gildhorn von mundraub.org