Von ihrem Rundgang über die IPM hat Claudia Look-Hirnschal auch neue Gojibeeren-Sorten mitgebracht. Die chinesische Wolfsbeere ist in den letzten Jahren immer mehr zur Nutzpflanze geworden. Sie wächst stark und kann kahle Ecken schnell grün machen. So gibt es sie zum Beispiel ganz neu als Hecke am laufenden Meter. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius