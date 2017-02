Die Stämme junger Obstbäume können mit einem weißen Anstrich im Winter vor Schäden bewahrt werden. Steht der Baum an einem Südhang und bekommt viel Sonnenschein ab, kann das Weißen durchaus sinnvoll sein: Die Farbe wirft das Sonnenlicht zurück und verhindert, dass die Rinde einreißt. "Empfindlich sind vor allem Aprikose, Pflaume oder auch Kirsche", sagt der Thüringer Obstbaumexperte Michael Grolm. Bei diesen Arten kommt es an eisigen, aber sonnigen Wintertagen oft zu Spannungsrissen in der Rinde. Wunden entstehen, die nötige Selbstheilung kostet den Baum viel Kraft. Bis der Riss überwachsen ist, dauert es seine Zeit.