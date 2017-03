Die Yucca kann mit Säge bis auf die Stummel zurückgeschnitten werden. Seien Sie mutig! Jetzt im Frühjahr ist eine gute Zeit für einen radikalen Schnitt. An den Stummelenden treiben Yuccas dann wieder aus. In etwa vier Wochen dürften die ersten Austriebsknospen zu sehen sein. Brigitte Goss ist hier zuversichtlich. Wird einmal die Woche gedüngt, stärkt das die Pflanze zusätzlich und sie erholt sich gut. Dann übersteht sie auch wieder gut schwierige Phasen.

Dunkle flecken deuten auf Oleanderkrebs hin. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Die Flecken auf den Blättern des Oleanders stammen vom Oleanderkrebs. Verursacht wir dieser durch ein Bakterium, das wohl in fast jedem Oleander steckt. Gegen dieses Bakterium gibt es weder ein biologisches noch ein chemisches Mittel. Ob ein Oleander erkrankt, hängt von seiner Widerstandsfähigkeit und der Gesundheit der Pflanze an. Nach dem Winter sind sie oft geschwächt und dann schlägt das Bakterium zu. Die Pflanzen brauchen viel Licht und sollten etwa bei null bis zehn Grad Celsius stehen.



Ist der Oleander einmal an dem Krebs erkrankt, sollten befallene Teile herausgeschnitten werden. Ganz wichtig ist dabei, hinterher die Schere zu desinfizieren. Dafür kann beispielsweise die benutzte Schere in die Flamme einer Kerze gehalten werden. Das Schnittgut muss im Restmüll entsorgt werden. Nur so können Neuerkrankungen beim Oleander ausgeschlossen werden. Den Sommer über sollte er dann gut versorgt und gestärkt werden. Laut Brigitte Goss soll der Gärtner dabei nicht verzagen, denn oft erholen sich die geplagten Oleander auch wieder.