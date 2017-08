Angelonien gibt es in verschiedenen Blütenfarben.

Angelonien gibt es in verschiedenen Blütenfarben. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Angelonien – das Engelsgesicht

Mit der himmlischen Blütenpracht der Angelonien verwandelt sich jeder Garten in einen Traumgarten. Während das Engelsgesicht in Deutschland noch recht unbekannt ist, gehört das Blütenwunder in Amerika zu den beliebtesten Beet- und Balkonpflanzen.