Die Gärten werden immer kleiner und der Raum für Gartengestaltung dementsprechend immer geringer. Für Bäume ist also kaum noch oder wenig Platz. Da sind Zwerggehölze eine gute Alternative. Sie wachsen nicht so stark und nehmen folglich auch nicht so viel Platz in Anspruch. Weil sie langsam wachsen, werden sie auch Naturbonsais genannt. Allerdings sind sie mit den Bonsais nicht zu verwechseln. Bonsais werden nach asiatischer Tradition durch Schnitt in eine bestimmte Form gebracht und in eine flache Schale gepflanzt.