Ein schöner Garten zu jeder Jahreszeit Ein Profi-Tipp von Stauden-Expertin Cornelia Pacalaj von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt: Erstellen Sie einen Ereigniskalender für Ihren Garten. Darin ordnen Sie den sieben Jahreszeiten nach Foerster passende Pflanzen zu, die zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders attraktiv aussehen. Achten Sie darauf, Arten zu verwenden, die zu den Bedingungen in Ihrem Garten passen. Nach dem berühmten Gärtner und Züchter Karl Foerster heißen die sieben Jahreszeiten Vorfrühling, Frühling, Frühsommer, Hochsommer, Herbst, Spätherbst und Winter. Haben Sie für jeden Zeitraum verschiedene Pflanzen ausgewählt, sieht Ihr Garten stets ansprechend aus - in der Sommerhitze wie auch im frostigen Winter. Wichtig: Bei der Pflanzung im Herbst sollten Sie darauf achten, dass der Boden offen, also frostfrei ist. Pflanzen, die im Herbst blühen, sind dabei etwas empfindlich.